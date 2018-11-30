Мелания Трамп, Бриджит Макрон и другие первые леди посетили Аргентину: яркие фото

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Мелания Трамп, Бриджит Макрон и другие первые леди
Мелания Трамп, Бриджит Макрон и другие первые леди / Instagram/ @melaniatrumpworld

Первые леди США, Франции, Китая, Нидерландов и других стран прибыли в Аргентину, чтобы посетить саммит Большой двадцатки. Стильные жены президентов посетили памятные места страны, много фотографировались и с удовольствием позировали для фотографов.

Саммит Большой двадцатки собрал президентов и их жен в Аргентине. Мероприятие, которое началось в пятницу 30 ноября, продлится два дня. Президенты двадцати стран будут обсуждать важные финансовые вопросы, а их жен будет развлекать первая леди Аргентины Хулиана Авада.

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К членам группы G-20 входиться следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Соответственно жены президентов этих стран прилетели на важное мероприятие вместе с ними.

Первые леди посетили Виллу Окампо, что в Аргентине. Они сделали общее фото на лестнице у входной двери музея.

Меланія Трамп, Бріджит Макрон та інші у Віллі Окампо
Первые леди США, Франции, Китая, Аргентины и других стран посетили Виллу Окампо​ / Instagram / @melaniatrumpworld

Также жены президентов прогулялись по территории у виллы-музея. Для субтропического климата Аргентины первые леди выбрали легкие наряды. К слову, шелковое платье в цветочный принт от Gucci, которую надела Мелания Трамп, стоит пять тысяч долларов.

Меланія Трамп, Бріджит Макрон, Пен Ліюань та інші перші леді в Аргентині
Мелания Трамп, Бриджит Макрон, Пэн Лиюань и другие первые леди в Аргентине/ Instagram / @melaniatrumpworld

Меланія Трамп та перша леді Аргентини Хуліана Авада
Мелания Трамп и первая леди Аргентины Хулиана Авада / Instagram / @melaniatrumpworld

 

Теги: LifeStyle Мода Новости Франции Китай Аргентина Меланья Трамп
Источник: 24 канал
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