Мелания Трамп, Бриджит Макрон и другие первые леди посетили Аргентину: яркие фото

Первые леди США, Франции, Китая, Нидерландов и других стран прибыли в Аргентину, чтобы посетить саммит Большой двадцатки. Стильные жены президентов посетили памятные места страны, много фотографировались и с удовольствием позировали для фотографов.

Саммит Большой двадцатки собрал президентов и их жен в Аргентине. Мероприятие, которое началось в пятницу 30 ноября, продлится два дня. Президенты двадцати стран будут обсуждать важные финансовые вопросы, а их жен будет развлекать первая леди Аргентины Хулиана Авада.

Читайте также: Вся в белом: Мелания Трамп зажгла огни на главной рождественской елке в США – фото

К членам группы G-20 входиться следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Соответственно жены президентов этих стран прилетели на важное мероприятие вместе с ними.

Первые леди посетили Виллу Окампо, что в Аргентине. Они сделали общее фото на лестнице у входной двери музея.



Первые леди США, Франции, Китая, Аргентины и других стран посетили Виллу Окампо​ / Instagram / @ melaniatrumpworld

Также жены президентов прогулялись по территории у виллы-музея. Для субтропического климата Аргентины первые леди выбрали легкие наряды. К слову, шелковое платье в цветочный принт от Gucci, которую надела Мелания Трамп, стоит пять тысяч долларов.



Мелания Трамп, Бриджит Макрон, Пэн Лиюань и другие первые леди в Аргентине/ Instagram / @ melaniatrumpworld