Мелания Трамп ошеломила выходом на Французской Ривьере: роскошные фото первой леди США

137 Читати новину українською
Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

Мелания Трамп, как преданная жена и верная спутница президента США Дональда Трампа, прибыла с ним во Францию на саммит G7. Во время второго выхода первая леди США сумела в очередной раз очаровать своим изысканным стилем, который подчеркнула довольно страстным цветом.

Если для дневных выходов Мелания Трамп выбирает платья желтых или бежевых цветов, в которых она появилась в первый день после прибытия во Францию, то на вечерних встречах стильная американка предпочитает страстный красный.

Читайте также: В роскошном платье Gucci: Мелания Трамп ошеломила нарядом во Франции

На Французской Ривьере 49-летняя Мелания Трамп появилась в сдержанном платье от британского бренда Alexander McQueen, которое создала дизайнер марки Сара Бертон. Платье с закрытым декольте, но на коротком рукаве подчеркнуло важность мероприятия и в то же время близость с президентской четой Франции. Длина платья "по колено" в облегающем фасоне привлекла внимание к стройности 49-летней жены Дональда Трампа. Образ Мелании дополнили небольшие сережки из белого золота и туфли-лодочки из красного золота.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Getty Images 

Меланія Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images
 

blog_ava
Американец стал единственным пассажиром на борту самолета: видео незабываемого путешествия
сегодня
750
Теги: Меланья Трамп LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
25 августа 12:22 Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
Юлія Девда 353
Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
25 августа 09:35 Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
Юлія Турелик 362
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
427
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
795
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 742
Новости
Больше новостей
Залиште відгук