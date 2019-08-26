Мелания Трамп ошеломила выходом на Французской Ривьере: роскошные фото первой леди США

Мелания Трамп, как преданная жена и верная спутница президента США Дональда Трампа, прибыла с ним во Францию на саммит G7. Во время второго выхода первая леди США сумела в очередной раз очаровать своим изысканным стилем, который подчеркнула довольно страстным цветом.

Если для дневных выходов Мелания Трамп выбирает платья желтых или бежевых цветов, в которых она появилась в первый день после прибытия во Францию, то на вечерних встречах стильная американка предпочитает страстный красный.

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На Французской Ривьере 49-летняя Мелания Трамп появилась в сдержанном платье от британского бренда Alexander McQueen, которое создала дизайнер марки Сара Бертон. Платье с закрытым декольте, но на коротком рукаве подчеркнуло важность мероприятия и в то же время близость с президентской четой Франции. Длина платья "по колено" в облегающем фасоне привлекла внимание к стройности 49-летней жены Дональда Трампа. Образ Мелании дополнили небольшие сережки из белого золота и туфли-лодочки из красного золота.



Мелания Трамп / Getty Images