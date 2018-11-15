Мелания Трамп подобрала эффектный наряд на встречу с военными: фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.gettyimages.com

График первой леди США очень насыщенный. 15 ноября очаровательная Мелания Трамп пришла на официальную встречу с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, который произошел в сентябре 2018 года. А уже через несколько часов выступила на конференции в Институте цифровой безопасности.

Однако президент США и его жена решили пообщаться с военными не в роскошной резиденции, а направились в обычные казармы в Вашингтоне.

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"Замечательный визит в казармы, в ходе которого мы поблагодарили наших пехотинцев. Благодарна, что вы заранее отметили с нами День благодарения", – поделилась впоследствии Мелания Трамп в сети.

 

Стоит отметить, что супруги Трампы прибыли в казармы с гостинцами. Мелания Трамп угостила военных тыквенным пирогом, который пришелся по вкусу всем пехотинцам.

Для нерядового события Мелания Трамп подобрала клетчатое шерстяное пальто с поясом. К осенней одежде она подобрала стильные сапоги коричневого цвета и перчатки.

 

Сразу после официальной встречи президент и его жена поехали по своим делам: Дональд Трамп отправился на конференцию, а вот Мелания посетила Институт цифровой безопасности. Там первая леди засветила серое трикотажное платье, к которому подобрала любимые туфли-лодочки. Во время конференции Мелания Трамп произнесла речь, в которой подчеркнула ответственности за действия пользователей сети в Интернете.

"Мне очень понравились мысли некоторых студентов о важности безопасности в Интернете и ответственности", – рассказала Мелания.

 

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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