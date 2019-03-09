Мелания Трамп поразила обычным образом в Алабаме: фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.spletnik.ru

Президент США Дональд Трамп вместе со своей семьей решил поддержать жителей Алабамы, пострадавших от разрушительного торнадо. Сопровождала своего мужа Мелания, которая отложила свои туфли на каблуках и вышла к общественности в обычных кроссовках.

Международный женский день для президентской семьи – не повод бездельничать. После встречи политической делегации из Чехии Дональд и Мелания отправились в Алабаму. Именно этот штат пострадал от разрушительной стихии, которая бушевала там накануне приезда главы Белого дома.

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Президентская чета осмотрела разрушения во время полета. По прибытии в наиболее пострадавший город штата – Борегард – Дональд и Мелания Трамп пообщались с местными жителями. А в соседнем городе Опелика президент посетил центр оказания экстренной помощи, организованный в помещении церкви.

Повсюду Дональда Трампа сопровождала очаровательная первая леди. Для такой поездки Мелания отказалась от роскошной одежды, отдав предпочтение обычным вещам: она появилась в бордовых приталенных брюках, теплой кофте, полупальто и кроссовках. С таким простым образом она получила больше благосклонности от американцев, которые откровенно рассказывали о нанесенном ущербе и моральной травме после пережитого.

Кроме этого, на кадрах видно, что президентская чета взяла в поездку своего единственного сына Бэррона. Парень сочувственно слушал истории американцев и присоединялся к беседе с ними.

 

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Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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