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Мелания Трамп устроила бал в Белом доме: какой наряд выбрала первая леди

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Мелания Трамп в Белом доме / www.gettyimages.com

Первая леди США не прекращает поражать своих поклонников. Пока в Голливуде отмечали церемонию награждения премиями Оскар-2020, Мелания Трамп организовала в Белом доме балл губернаторов.

По традиции, политиков пригласили в Восточный зал резиденции. Там по поручению Мелании Трамп установили круглые столы и украсили их живыми цветами и элитной посудой. На прием пришли все американские губернаторы с женами, которые приняли участие в праздничном ужине и танцах.

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"Это был прекрасный вечер в Белом доме с губернаторами нашей страны и их избранниками", – написала Мелания Трамп в серии снимков.

Но не только торжественное событие привлекло внимание журналистов LifeStyle 24. На бал Мелания Трамп пришла в потрясающем платье черного цвета от ее любимого дизайнерского бренда Carolina Herrera. Наряд первой леди был приталенным, поэтому все политики могли полюбоваться стройной фигурой знаменитой модницы. Кроме этого, в зоне декольте платье было с металлическим декором, что выглядело очень стильно на кадрах.

Не экспериментировала Мелания Трамп и с имиджем. Она выбрала любимую укладку волос и макияж smoky eyes.

Меланія Трамп влаштувала бал
Мелания Трамп устроила бал / Instagram / @flotus

Бал губернаторів у Білому домі
Бал губернаторов в Белом доме / Instagram / @flotus

Розкішний вихід Меланії Трамп
Роскошный выход Мелании Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Стиль и мода
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