Мелания Трамп в роскошном пальто посетила детскую больницу перед Рождеством: трогательные фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram/ @alwaysmelania

Супруга президента США продолжает ряд благотворительных мероприятий, которые ежегодно проходят в канун Рождества. Роскошная Мелания Трамп посетила детей из вашингтонского национального госпиталя.

Обычай посещать именно этот детский госпиталь в Вашингтоне существует уже более 60 лет. Главная леди США поддержала традицию и в канун Рождества посетила деток, которые недавно были выписаны из отдела интенсивной терапии новорожденных (NICU).

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Для официального визита в детскую больницу 48-летняя Мелания Трамп надела белое элегантное платье и объемное красно-белое пальто-накидку. Первая леди дополнила образ туфлями-лодочками в полоску той же цветовой гаммы. К слову, в последнее время Мелания Трамп часто выбирает красный цвет, сочетая его с другими, для светских выходов. Поэтому в день, когда Белый дом декорировали к Рождеству Мелания одела пальто в красную клетку, а их резиденция была украшена яркими елками.

 

Меланія Трамп
Мелания Трамп в детской больнице в Вашингтоне / Instagram / @alwaysmelania

 

Во время своего визита жена Дональда Трампа читала детям сказку, которую выбирала самостоятельно. Ее выбор пал на книгу Тодда Циммермана Oliver the Ornament. В ней рассказывается о рождественских украшениях и парне Оливере, который даже во взрослом возрасте чувствовал магию Рождества и имел большое и доброе сердце.

Меланія Трамп

Первая Леди США посетила детскую больницу / Instagram / @alwaysmelania​

Перша леді США
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania
 

Теги: Мода LifeStyle Новости США Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: 24 канал
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