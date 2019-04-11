Мелания Трамп в роскошном платье посетила библиотеку: фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.elitedaily.com

Жена Дональда Трампа активно внедряет свою социальную благотворительную программу BeBest. Первая леди Мелания еще раз подчеркнула о ее важности во время встречи с женами американских сенаторов.

Официальную встречу представительница Белого дома организовала в чрезвычайно красивой библиотеке Конгресса, стены которой украшены лепниной, а рядом с лестницей видны исторические скульптуры. Прямо посреди холла помощники Мелании Трамп установили круглые столы с цветами и дорогой посудой. Сразу после выступления первой леди, приглашенные гости приняли участие в торжественном обеде и общении с женой президента США.

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Спасибо женам сенаторов за участие в ежегодном обеде Senate Spouses. Это была прекрасная возможность для многих из нас собраться вместе и насладиться днем ​​в красивой исторической библиотеке Конгресса,
– поделилась Мелания Трамп.

Для особого мероприятия первая леди подобрала роскошное платье от Dior. Наряд Мелании Трамп имел тоненький пояс, который помог подчеркнуть ее стройную талию, и объемные рукава. Любимые туфли-лодочки, идеальная укладка и макияж завершили эффектный look представительницы Белого дома.

Меланія Трамп на офіційній зустрічі
Мелания Трамп на официальной встрече / Instagram / @flotus

Перша леді США Меланія Трамп

Первая леди США Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Но это не впервые Мелания Трамп позирует перед камерами в этом брендовой одежде. В ноябре 2017 года она надела платье для визита в Японию. Тогда первая леди заплела волосы в элегантную прическу.

Дональд та Меланія Трамп у Японії
Дональд и Мелания Трамп в Японии / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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