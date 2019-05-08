Мелания Трамп выбирает деним: первая леди США показывает, как носить джинсовые платья

142 Читати новину українською
Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

Супруга президента США Дональда Трампа в очередной раз доказывает публике и поклонникам, что она смело может претендовать на первые места в рейтинге самых стильных первых леди. Накануне 49-летняя Мелания Трамп продемонстрировала очередной образ в трендовом платье.

Несмотря на то, что Маланью Трамп часто критикуют за неудачно подобранный наряд, как, например, куртку с надписью "Мне все равно, а вам?", в большинстве случаев он представляет отличный пример для подражания. Так, например несколькими последними выходами первая леди США показала, что она активно следит за трендами сезона.

Читайте также: В замшевом платье и балетках: Мелания Трамп приняла участие в Пасхальных играх у Белого дома

Модные глянцы неоднократно указывали об актуальности денима весной-летом 2019 года, а Мелания Трамп радостно подхватила волну тренда и выбрала для себя лучшие варианты. Так, она уже появлялась на публике в замшевом платье, напоминавшем деним, в джинсовой рубашке, а накануне вышла в темно-синем платье из такой же ткани.

Мелания Трамп вышла вместе со своим мужем во двор Белого дома для произнесения речи. Для официального выхода она выбрала темное джинсовое платье на коротком рукаве с широким поясом на талии от Emilia Wickstead. Чтобы разнообразить свой образ, первая леди США надела бежевые туфли-лодочки.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Getty Images 

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

blog_ava
Green Card-2020: известны результаты визовой лотереи США, но сайт не работает
сегодня
2601
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
56651
Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
7 мая 21:27 Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
494
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 мая 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 15700
От простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогерши Кьяры Ферраньи
7 мая 15:05 От простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогерши Кьяры Ферраньи
Анастасія Манюхіна 1
"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
7 мая 13:46 "Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
333
Новости
Больше новостей
Залиште відгук