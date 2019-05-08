Мелания Трамп выбирает деним: первая леди США показывает, как носить джинсовые платья

Супруга президента США Дональда Трампа в очередной раз доказывает публике и поклонникам, что она смело может претендовать на первые места в рейтинге самых стильных первых леди. Накануне 49-летняя Мелания Трамп продемонстрировала очередной образ в трендовом платье.

Несмотря на то, что Маланью Трамп часто критикуют за неудачно подобранный наряд, как, например, куртку с надписью "Мне все равно, а вам?", в большинстве случаев он представляет отличный пример для подражания. Так, например несколькими последними выходами первая леди США показала, что она активно следит за трендами сезона.

Читайте также: В замшевом платье и балетках: Мелания Трамп приняла участие в Пасхальных играх у Белого дома

Модные глянцы неоднократно указывали об актуальности денима весной-летом 2019 года, а Мелания Трамп радостно подхватила волну тренда и выбрала для себя лучшие варианты. Так, она уже появлялась на публике в замшевом платье, напоминавшем деним, в джинсовой рубашке, а накануне вышла в темно-синем платье из такой же ткани.

Мелания Трамп вышла вместе со своим мужем во двор Белого дома для произнесения речи. Для официального выхода она выбрала темное джинсовое платье на коротком рукаве с широким поясом на талии от Emilia Wickstead. Чтобы разнообразить свой образ, первая леди США надела бежевые туфли-лодочки.



Мелания Трамп / Getty Images