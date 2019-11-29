Melovin презентовал новый хит "Вітрила": слова песни

Украинский певец, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin представил новый саундтрек сериала "Новенькая", который называется "Вітрила".

Песня "Вітрила" стала известной, когда вышла на английском языке под названием "Expectations" и вошла в новый альбом певца "Octopus". Для сериала "Новенькая" Melovin записал саундтрек на украинском в дуэте с актрисой Анастасией Нестеренко.

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Я не умею переводить уже написанные песни. Для меня это прежде всего стресс, да и просто не мое. Это сделала команда, которая занимается сериалом "Новенькая". Это их работа, они лучше знают, что нужно их аудитории. Мы записывались с Настей отдельно. Сейчас уже никто не пишется в один микрофон. Но мне показывали, как поет Настя. Круто, что ее никто не дублирует и она сама исполняет свою партию,

– прокомментировал выход песни "Вітрила" Melovin.

В опубликованном ролике к композиции видно нарезку кадров сериала.

Меловин – Вітрила: слушайте песню здесь

Меловин – Вітрила: слова песни

Коли від всіх тікаю

Турботи забуваю

Навколо очі самоти

Тобі я прошепочу

Що знов відчути хочу

Як разом із тобою ми

Ти мої вітрила

Музика моя

Невагомі крила

Підіймають в небо

Дві частини серця

Разом ти і я

І мене не буде

І нема без тебе

Не знаю але вірю

Душа плекає мрію

Що шлях до тебе приведе

Земля летить все швидше

За мить твоє обличчя

Мій погляд в натовпі знайде...