Melovin презентовал новый хит "Вітрила": слова песни
Украинский певец, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin представил новый саундтрек сериала "Новенькая", который называется "Вітрила".
Песня "Вітрила" стала известной, когда вышла на английском языке под названием "Expectations" и вошла в новый альбом певца "Octopus". Для сериала "Новенькая" Melovin записал саундтрек на украинском в дуэте с актрисой Анастасией Нестеренко.
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Я не умею переводить уже написанные песни. Для меня это прежде всего стресс, да и просто не мое. Это сделала команда, которая занимается сериалом "Новенькая". Это их работа, они лучше знают, что нужно их аудитории. Мы записывались с Настей отдельно. Сейчас уже никто не пишется в один микрофон. Но мне показывали, как поет Настя. Круто, что ее никто не дублирует и она сама исполняет свою партию,
– прокомментировал выход песни "Вітрила" Melovin.
В опубликованном ролике к композиции видно нарезку кадров сериала.
Меловин – Вітрила: слушайте песню здесь
Меловин – Вітрила: слова песни
Коли від всіх тікаю
Турботи забуваю
Навколо очі самоти
Тобі я прошепочу
Що знов відчути хочу
Як разом із тобою ми
Ти мої вітрила
Музика моя
Невагомі крила
Підіймають в небо
Дві частини серця
Разом ти і я
І мене не буде
І нема без тебе
Не знаю але вірю
Душа плекає мрію
Що шлях до тебе приведе
Земля летить все швидше
За мить твоє обличчя
Мій погляд в натовпі знайде...