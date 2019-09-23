MELOVIN стал номинантом рейтинга самых красивых людей мира

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MELOVIN может войти в рейтинг самых красивых людей мира
MELOVIN может войти в рейтинг самых красивых людей мира / Facebook / @bighousemelovin

Знаменитый певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) оказался в списке номинантов популярного рейтинга TC Candler. Артист претендует на звание самого красивого мужчины мира.

Соответствующую информацию разместили на официальной странице Интернет-издания. MELOVIN уже второй раз оказывается в популярном списке номинантов и претендует на место в 100 самых красивых людей мира. Кроме этого, он стал единственным украинцем, кто фигурирует среди номинантов TC Candler.

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Согласно официальным данным, за победу поборются знаменитые голливудские красавцы, в частности, Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис Эванс, Мэттью Бомер, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Джейсон Мамоа и другие.

Что известно про TC Candler?Ежегодно Интернет-издание TC Candler составляет рейтинг самых красивых людей мира. Это альтернативный проект, созданный в противовес знаменитым изданиям, который показывает реальные предпочтения людей. Список номинантов формируют на основе голосования подписчиков в сети. После этого 20 независимых экспертов из разных уголков мира участвуют в голосовании и строят рейтинговую таблицу.

В конце года авторы популярного проекта обнародуют рейтинг на ютуб-канале, за которым следят более полумиллиона людей. Церемонии награждения победителей, как таковой, не существует, поскольку TC Candler не имеет финансовой поддержки меценатов.

​В 2018 году самым красивым мужчиной назвали актера из "Игры престолов" Джейсона Мамоа, а самой эффектной женщиной стала модель Тилан Блондо.

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Теги: LifeStyle Новости Украины рейтинги MELOVIN
Источник: LifeStyle 24
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