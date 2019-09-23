MELOVIN стал номинантом рейтинга самых красивых людей мира

Знаменитый певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) оказался в списке номинантов популярного рейтинга TC Candler. Артист претендует на звание самого красивого мужчины мира.

Соответствующую информацию разместили на официальной странице Интернет-издания. MELOVIN уже второй раз оказывается в популярном списке номинантов и претендует на место в 100 самых красивых людей мира. Кроме этого, он стал единственным украинцем, кто фигурирует среди номинантов TC Candler.

Читайте также: От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают

Согласно официальным данным, за победу поборются знаменитые голливудские красавцы, в частности, Роберт Паттинсон, Марио Касас, Кит Харингтон, Крис Эванс, Мэттью Бомер, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Джейсон Мамоа и другие.

Что известно про TC Candler?Ежегодно Интернет-издание TC Candler составляет рейтинг самых красивых людей мира. Это альтернативный проект, созданный в противовес знаменитым изданиям, который показывает реальные предпочтения людей. Список номинантов формируют на основе голосования подписчиков в сети. После этого 20 независимых экспертов из разных уголков мира участвуют в голосовании и строят рейтинговую таблицу.



В конце года авторы популярного проекта обнародуют рейтинг на ютуб-канале, за которым следят более полумиллиона людей. Церемонии награждения победителей, как таковой, не существует, поскольку TC Candler не имеет финансовой поддержки меценатов.



​В 2018 году самым красивым мужчиной назвали актера из "Игры престолов" Джейсона Мамоа, а самой эффектной женщиной стала модель Тилан Блондо.