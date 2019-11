Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие

Сегодня, 25 ноября, весь мир отмечает день устранения насилия против женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Редакция LifeStyle 24 сделала подборку голливудских знаменитостей, пострадавших от насилия.

Если раньше тема сексуального насилия считалась запретной и слишком личной, чтобы говорить о ней в целом, то теперь знаменитости мирового уровня громко заявляют о том, что подверглись домагательствам. Таким образом они хотят предостеречь других женщин от молчания и показать, что насилие – это преступление и с этим нужно бороться. Читайте также: Apple отменил премьеру фильма "Банкир" из-за секс-скандала: подробности В международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин LifeStyle 24 сделал подборку известных голливудских актрис, которые страдали от домагательств и не постеснялись заявить об этом миру. Голливудские актрисы, подвергшиеся насилию Деми Мур В 57-летнем возрасте американская актриса Деми Мур решилась рассказать о том, что в совсем юном возрасте пережила сексуальное насилие. Звезда фильма "Непристойное предложение" выпустила собственные мемуары, которые назвала "Наизнанку" (Inside Out). В них Деми Мур призналась, что с согласия матери в 15-летнем возрасте ее изнасиловал пожилой мужчина. Однако самым впечатляющим был тот факт, что за это владелец ночного клуба Василий Думас заплатил ее матери 500 долларов.

Деми Мур / Insider Анджелина Джоли В октябре 2017 года мировой кинематограф всколыхнуло опубликованное расследование о Харви Вайнштейне. На сайте издания The New York Times появилась информация о сексуальных домогательствах, в которых его обвиняли в течение последнего десятилетия. Одна из голливудских знаменитостей, Анджелина Джоли подтвердила, что известный режиссер добивался и ее тоже. У меня был негативный опыт с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате я решила больше никогда не работать с ним и предостерегала тех, кто делал это. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо,

– призналась знаменитость в одном из интервью.

Анджелина Джоли / Instagram / @angelinajolieofficial Эмбер Херд

Эмбер Херд / Instagram / @amberheard 33-летняя голливудская актриса Эмбер Херд заявила о домашнем насилии в 2016 году. Она сообщила в СМИ, что ее муж, Джонни Депп, поднимал на нее руку за любую мелочь. Для подтверждения актриса добавила в статью фото, на которых появилась с синяками на лице. Сам Депп отрицает обвинения, заявляя, что ни разу не ударил ни одну из своих женщин.

Эмбер Херд / People Дженнифер Лопес Известная голливудская звезда, которая не только снимается в фильмах, но и танцует, поет и продюсирует картины, также пострадала от насилия. Джей Ло рассказала, что в начале своей карьеры, когда она активно соглашалась на любые кастинги, один из режиссеров попросил ее снять футболку и показать грудь. Актриса решила оставить его имя в тайне, а также призналась, что после того, как отказала ему, задумалась, почему это сделала, ведь он мог дать ей одну из первых важных ролей в Голливуде.

Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo Леди Гага Одна из самых известных певиц, которая снялась в культовом фильме "Рождение звезды", также призналась, что подверглась сексуальному насилию. В 19-летнем возрасте Леди Гагу изнасиловал продюсер, которого она больше не видела. Однако рассказать об этом она решилась через несколько лет, поскольку боялась огласки и неправильной реакции общества. Певица и актриса призналась, что ей понадобились психологическая и физическая терапии, чтобы избежать последствий того, что с ней случилось.

Леди Гага / Instagram / @ladygaga