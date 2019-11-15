Михалок и Drezden представили новый эмоциональный клип

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Сергей Михалок

Известный белорусский музыкант Сергей Михалок и группа Drezden презентовали новый клип и песню "Эдельвейс", которая погрузит слушателей в мир литературных ребусов и философских текстов.

Песня "Эдельвейс" – заглавный сингл второго альбома Drezden, релиз которого выйдет в скором времени. Автором видеоклипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. Участие в съемках видео, кроме самого Сергея Михалка, приняла и его жена – актриса Светлана Зеленковская. Как и в предыдущих работах коллектива, в клипе много загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим.


Открытка к клипу "Эдельвейс"

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"Эдельвейс" – рассказ о длинном бесконечном возвращении домой, об ожиданиях и надеждах скорее быть настоящими в лучшей компании, – говорит режиссер клипа Каролина Полякова. – О возможности трансформировать тоску в творчество и любовании образами из воронки фантазии. "Эдельвейс" – это история о космическом притяжении между мирами, заключенными в человеческие тела, где Земля – проводник.

Михалок и Drezden "Эдельвейс" – смотрите видео

Что такое Drezden?Это сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех почитателей еще одну сторону своего творчества. Drezden – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" через 40 лет. Дебютный альбом "Drezden" вышел в сентябре 2018 года и мгновенно обрел поклонников по всему миру. Все это время музыканты работали над вторым альбомом и концертной программой, презентация которой состоится в ближайшее время.

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Автор: Анатолий Яворский
Теги: LifeStyle Сергей Михалок Музыка
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