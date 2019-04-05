Мику Джаггеру прооперировали сердце: как чувствует себя музыкант

42 Читати новину українською
Мик Джаггер
Мик Джаггер / Instagram / @mickjagger

Несколько дней назад стало известно, что 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер нуждался в срочной операции на сердце. Сейчас стало известно, что операция прошла успешно в одной из клиник Нью-Йорка.

Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в журнале Billboard.

Читайте также: 75-летний Мик Джаггер перенес большое турне из-за операции на сердце

В издании рассказали, что уже через неделю Джагерра могут выписать, но другие порталы ранее отмечали, что на сцене он появится не раньше лета. Этому стало подтверждение и сообщение в Twitter, которое оставил Мик 1 апреля. Он с превиликим сожалением заявил, что концертный тур по городам США и Канады, который должен был длиться с 20 апреля по 29 июля, он вынужден отложить из-за ситуации со здоровьем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mick Jagger (@mickjagger)

 

Кто такой Мик Джаггер?Это английский рок-музыкант, а также вокалист группы The Rolling Stones, которая была основана еще в 1962 году и стала одной из самых популярных в музыкальной индустрии. В свое время Джаггер также был основателем и участником рок-группы SuperHeavy. В составе группы Джаггер вместе с музыкантами выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Его особенный голос, который часто может варьироваться между грубым мужским и женским мягким, и создал особый образ Джаггера на сцене. Коллектив The Rolling Stones заработал множество музыкальных наград, в частности его заслуги высоко оценила королева Елизавета II, которая в честь его 60-летия в 2003 году посвятила музыканта в рыцари.

blog_ava
Порошенко на НСК "Олимпийский": онлайн-трансляция
сегодня
1629
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
4 апреля 18:29 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
84
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
9218
Рецепт домашнего сыра фета
4 апреля 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 85
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 5445
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
3 апреля 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 512
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук