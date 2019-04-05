Мику Джаггеру прооперировали сердце: как чувствует себя музыкант

Несколько дней назад стало известно, что 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер нуждался в срочной операции на сердце. Сейчас стало известно, что операция прошла успешно в одной из клиник Нью-Йорка.

Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в журнале Billboard.

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В издании рассказали, что уже через неделю Джагерра могут выписать, но другие порталы ранее отмечали, что на сцене он появится не раньше лета. Этому стало подтверждение и сообщение в Twitter, которое оставил Мик 1 апреля. Он с превиликим сожалением заявил, что концертный тур по городам США и Канады, который должен был длиться с 20 апреля по 29 июля, он вынужден отложить из-за ситуации со здоровьем.

Кто такой Мик Джаггер?Это английский рок-музыкант, а также вокалист группы The Rolling Stones, которая была основана еще в 1962 году и стала одной из самых популярных в музыкальной индустрии. В свое время Джаггер также был основателем и участником рок-группы SuperHeavy. В составе группы Джаггер вместе с музыкантами выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Его особенный голос, который часто может варьироваться между грубым мужским и женским мягким, и создал особый образ Джаггера на сцене. Коллектив The Rolling Stones заработал множество музыкальных наград, в частности его заслуги высоко оценила королева Елизавета II, которая в честь его 60-летия в 2003 году посвятила музыканта в рыцари.