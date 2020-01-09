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Мила Йовович ошеломила внешним видом на последнем месяце беременности

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Мила Йовович / Instagram / @millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения находится на последних неделях беременности. Супружеская пара Мила Йовович и кинорежиссер Пол Андерсон ждет рождения третьего малыша. Однако звездной маме, которая зачастую публиковала жизнерадостные фото в положении, последние сроки беременности выдаются тяжелыми.

О грядущем пополнении в семье знаменитость объявила в августе прошлого года. Звездные супруги ждут дочь. Сейчас с мужем они воспитывают 12-летнюю Эвер и 4-летнюю Дешиел, проживая в поместье в Лос-Анджелесе. Однако для Милы Йовович материнство всегда было похоже на сказку.

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Во время последней беременности два года назад знаменитая актриса потеряла малыша. Тогда она находилась на пятом месяце на съемках за границей и ей пришлось сделать экстренный аборт после преждевременных родов. Это решение оказалось чрезвычайным эмоциональным потрясением для Милы Йовович, которая вынужденно сделала паузу в карьере и больше времени уделила своему здоровью и воспитанию дочерей.

На днях актрису вместе со старшей дочерью Эвер и мужем Полом Андерсоном заметили во время прогулки в Беверли-Хиллз. Для проведения времени с семьей Мила Йовович выбрала свободную футболку в полоску, широкие джинсы и туфли. Даже на последних неделях беременности звезда не собирается отказываться от своих материнских обязанностей и не забывает о физической активности.

міла йовович
Мила Йовович с дочкой Эвер / Instagram / @promiflash

На личной странице в инстаграме Мила Йовович неоднократно публиковала фотографии, на которых улыбающаяся позировала в семейном кругу. Она вдохновенно украшала елку, готовила подарки к Рождеству и даже посещала каток с дочерьми. Очевидно, только последние недели беременности даются звезде непросто.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные мамы
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