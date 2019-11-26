Мила Йовович позволила дочери кардинально изменить свой имидж: фото

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Мила Йовович с мужем и дочкой / Instagram / @millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович поразила поклонников новым снимком. Звезда показала, как теперь выглядит ее 12-летняя дочь Эвер Габо.

Школьница позировала перед камерой звездной мамы с бирюзовыми волосами. Мила Йовович помогла дочке сделать прическу, украсив ее стильным обручем с полосатым бантом. Уже в заметке актриса объяснила, почему Эвер имеет такой удивленный взгляд на снимке.

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"Как-то Эвер пришла на занятия по тхэквондо и увидела мальчика, с которым когда-то становилась в спарринг. Он очень вырос с тех пор, как они виделись в последний раз", – написала Мила Йовович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

До этого Эвер имела также короткую стрижку и естественные русые волосы, как и у Милы Йовович. Почему девочка захотела так кардинально изменить имидж и как ей удалось уговорить звездную маму на этот эксперимент – пока неизвестно.


Как изменилась дочь Милы Йовович / Instagram / @millajovovich

Эвер – не единственный ребенок в семье Милы Йовович и Пола Андерсона. Голливудская чета уже воспитывает 12-летнюю Эвер и 4-летнюю Дэшиэл и ожидает появления третьего отпрыска. Мила Йовович не скрывает, что счастлива от предстоящего пополнения в их семье и что станет мамой еще одной девочки. С потомками супруги проживают в особняке в Лос-Анджелесе, где имеют не только большой дом, но и огород. Мила Йовович сама выращивает овощи и тщательно заботится о здоровье своих детей.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети Звездные мамы Красота
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