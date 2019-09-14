Мила Кунис и Эштон Катчер выступили с речью на украинском форуме YES: фото

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Эштон Катчер и Мила Кунис
Эштон Катчер и Мила Кунис / www.gettyimages.com

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж актер Эштон Катчер стали специальными гостями на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", которая проводится с 12 по 14 сентября в Киеве.

На форуме YES Мила Кунис вспомнила, как когда-то переехала в США из Черновцов и о том, что быстро вестернизировалась. Знаменитость не обошла и политические темы. "Все войны заканчиваются, вопрос только, когда именно это случится", – считает голливудская актриса.

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Пара встретилась с Владимиром Зеленским и его женой Еленой. По словам Кунис, ей президент Украины понравился своими идеями и тем, что у него хороший английский.

Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Катчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates,
– рассказал Зеленский в Facebook.

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Также актриса украинского происхождения сказала, что на самом деле ничего особенного к Украине не чувствует, но благодарна тому, что здесь родилась она и ее родители.

Что известно о личной жизни Милы Кунис? Актриса начала встречаться со звездой Голливуда Эштоном Катчером еще в 2012 году, когда снимались в одной ленте "Шоу 70-х". В феврале 2014-го пара объявила о помолвке, а в октябре того же года у них родилась дочь Вайетт. В июле 2015 года пара поженилась и уже в ноябре 2016-го у них второй ребенок – сын Димитрий. Эштон Катчер ранее был женат на киноактрисе Деми Мур (2005-2013).

Мила Кунис пошутила о том, что их с Катчером брак счастливый потому, что они оба бедные. "Если ты беден в детстве, ты будешь считать себя бедным до конца жизни", – добавила она.

Впоследствии актриса признала, что на самом деле прочное супружеская жизнь держится на уважении друг к другу.

Зато Эштон Катчер с юмором сообщил другой секрет брака: "Лучше я буду счастлив, но неправ".

Мила Кунис на форуме YES / LifeStyle 24

Что известно о форуме YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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Теги: Форум YES 2019 в Киеве Владимир Зеленский Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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