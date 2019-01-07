Мир "Хоббита" Толкиена в фотографиях: колоритные винтажные иллюстрации

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Обложка книги Толкина "Хоббит"
Обложка книги Толкина "Хоббит" / thecrippledblog.com

Детский роман-сказка Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" не теряет своей популярности даже почти через 80 лет. Да-да, ведь впервые книга была выдана 21 сентября 1937 года.

Поскольку произведение богато на "прихоти фантазии", то это вдохновило художников на многочисленные иллюстрации мира Бильбо Бэггинса, пишет Brain Pickings.

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В частности, первые рисунки к роману сделал сам Толкин.


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"

В 1962 году шведское издание книги иллюстрировала Туве Янссон – финская художница шведского происхождения. Своими рисункам она добавила к "классическому замыслу" Толкина собственный изящный оттенок представлений о сказочном мире хоббита.


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"

Визуальное оформление японского издания "Хоббита" принадлежит Рюити Тэрасиме. Иллюстрации сопровождали книгу Толкина до 2008 года.


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"


Иллюстрация к роману "Хоббит, или Туда и обратно"

Теги: LifeStyle Новости культуры Литература
Источник: Lifestyle
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