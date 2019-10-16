Миранда Керр подтвердила рождение третьего ребенка: названо имя и пол

Знаменитая супермодель Миранда Керр, по слухам СМИ, в начале октября в третий раз стала матерью. Через пару недель женщина решила подтвердить информацию и даже поделиться интересными деталями.

Известно, что отцом третьего ребенка стал миллиардер и сооснователь SnapChat Эван Шпигель. Пара поженилась еще в 2017 году и уже через год родила первого общего ребенка. Миранда также воспитывает сына от первого мужа – Орландо Блума.

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А вот в начале октября 2019 года Керр родила третьего сына, которого с мужем решила назвать Майлзом.

Мы очень рады рождению Майлза и благодарны всем за добрые слова и пожелания в наш адрес в это особое время,

– говорится в первом комментарии пары о событии на инстаграм-странице звезды.

36-летняя модель ранее признавалась, что третья беременность для нее была тяжелой. Впрочем, ее особой поддержкой на протяжении всего ожидания малыша были ее сыновья Флинн и Харт, а также муж Эван.

Что известно о личной жизни Миранды Керр?

Модель Миранда Керр стала пока единственной женщиной, сумевшей повести к алтарю известного ловеласа Орландо Блума. Их тайная свадьба состоялась в 2010 году, а уже через год у пары родился единственный сын Флинн. Однако отношения с голливудским актером длились недолго: постоянные съемки Орландо привели к разводу.



В 2015-м Миранда закрутила роман с автором приложения Snapchat и бизнесменом Эваном Шпигелем. Официально пара поженилась через 2 года, после чего у них родился сын Харт.