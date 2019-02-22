Миранда Керр с мужем отдыхает в Перу: колоритные фото

Знаменитая модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр отправилась в путешествие в экзотическую страну на западе Южной Америки Перу. Компанию звезде составил ее возлюбленный мужчина Эван Шпигель.

Яркие снимки из путешествия модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Влюбленные посетили место в горах, где находится "потерянный город инков Мачу-Пикчу, а также показали трогательное селфи вдвоем. В серии снимков Миранда продемонстрировала яркое фото с перуанцами, фотографии природы и смешное селфи с верблюдом. Керр одета в удобную одежду, спортивную обувь и кепку.

"Такая волшебное путешествие в Перу", – отметила она в подписи.



Миранда Керр отдыхает в Перу / Instagram / @mirandakerr



Миранда Керр и Эван Шпигель в Перу / Instagram / @mirandakerr



Миранда Керр отдыхает в Перу​ / Instagram / @mirandakerr



Миранда Керр показала фото с отдыха в Перу​ / Instagram / @mirandakerr



Миранда Керр показала фото с отдыха в Перу​ / Instagram / @mirandakerr

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Миранда Керр показала фото с отдыха в Перу​ / Instagram / @mirandakerr



Миранда Керр показала фото с отдыха в Перу​ / Instagram / @mirandakerr