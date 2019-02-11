Мишель Обама неожиданно появилась на Грэмми-2019: эффектные фото

Бывшая первая леди США Мишель Обама не прекращает удивлять своих поклонников. Знаменитая американка неожиданно для всех появилась на престижной музыкальной премии Грэмми-2019.

В понедельник, 11 февраля, в Лос-Анджелесе отгремела одна из самых популярных музыкальных премий – Грэмми-2019. Знаменитости со всего мира приехали в Калифорнию, чтобы не только показать эффектные наряды, но и получить желанную награду.

Читайте также: Грэмми-2019: объявлены победители престижной премии

Начался вечер с позирования на красной дорожке и торжественного открытия мероприятия, которое провела ведущая Грэмми-2019 и обладатель 15 статуэток Алиша Киз. На сцену артистка вышла не сама, а в сопровождении Дженнифер Лопес, Леди Гаги, Джады Пинкетт-Смит и Мишель Обамы. И если выхода певиц ожидали звездные зрители Грэмми, то появление Мишель Обамы на мероприятии стало для них настоящей неожиданностью.

Музыка всегда помогала мне рассказать свою историю. И я знаю, что и вам тоже. Музыка помогает нам рассказывать о надеждах, радости и переживаниях. Это позволяет нам слышать друг друга. Музыка показывает нам, что каждая история имеет значение,

– призналась Мишель Обама на сцене.

Мишель Обама на Грэмми-2019 / Getty Images

Для торжественного мероприятия супруга Барака Обамы подобрала блестящий брючный костюм темно-серого цвета и туфли на каблуке. Очаровательная Мишель сделала укладку с волнистыми волосами и лаконичный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Читайте также: Грэмми-2019: фото лучших образов с красной дорожки

Грэмми-2019: торжественное открытие церемонии / Getty Images