Мишель Обама спела в дуэте с Эллен Дедженерес: видео

Бывшая первая леди США и американская комедийная ведущая исполнили вместе песню. Эллен Дедженерес подыгрывала на фортепиано, после чего к ней присоединилась Мишель Обама. Это своеобразная реклама бестселлера "Становление". Однако актриса пошутила, что им стоит задуматься над записью совместного альбома.

Недавно оргкомитет самой престижной музыкальной премии Грэмми номинировал Мишель Обаму в категории "Лучший разговорный альбом" за аудиоверсию ее мемуаров "Становление". В ожидании награждения бывшая первая леди вдохновилась на запись совместной песни со своей приятельницей Эллен Дедженерес. Видео такого неординарного дуэта знаменитости опубликовали на собственных страницах в инстаграме.

Читайте также: Объявлен список номинантов Грэмми 2020: кто из популярных артистов попал в список

Мишель Обама посетила дом комедиантки. Женщины решили совместить веселое с полезным: непринужденной записью совместного исполнения песни они прорекламировали дополнение к книге Мишель Обамы "Becoming: a guided journal for discovering your voice". Однако Эллен Дедженерес поерничала над таким звездным дуэтом, выразив мысли о совместной записи не одной песни, а целого альбома.

Цель журнала – записать собственную историю становления. Чтобы вести хронику собственных воспоминаний, мыслей, идей и впечатлений... Ведь каждая история имеет значение,

– отметила Мишель Обама.

Этот журнал включает в себя более 150 вдохновляющих вопросов и цитат, которые помогут читателю заново открыть себя, задуматься о собственной истории, семье, мечтах и будущем. Это своеобразный набор подсказок, который будет провоцировать к размышлению и самосовершенствованию.

Чрезвычайно приятно получать номинацию от Грэмми! Прошлый год был полон такой содержательной, волнующей поездкой. Я обожала слушать ваши истории и продолжала двигаться вместе с вами. Спасибо вам за каждую кроху любви и поддержки, которыми вы так щедро делились,

– прокомментировала Мишель Обама свое номинирование.