32-летней колумбийской модели Даниэлле Альварес ампутировали левую ногу после осложнений, которые возникли после удаления опухоли в животе. Звезда показала фото с больничной койки и заверила, что не теряет оптимизма и вскоре вернется к полноценной жизни уже с протезом.

Об операции Даниэлла Альварес, которая в 2011 году получила титул "Мисс Колумбия", рассказала в инстаграм-профиле. На днях ей ампутировали левую ногу ниже колена из-за ишемии после борьбы с опухолью в животе. Несмотря на то, что знаменитость пережила четыре операции и почти не спала из-за нестерпимой боли, она продолжает радоваться жизни и мечтает вернуться к привычному ритму.

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На трогательных кадрах, которые Даниэлла Альварес опубликовала в сети, она находится на больничной койке в кругу близких, родных и экс-бойфренда актера Ленарда Вандераа. Все они поддерживают модель в этот непростой период реабилитации и помогают не терять позитив, а сама звезда призналась, что продолжает любить свое тело даже после ампутации ноги.

Я люблю свое тело так же, как и раньше. Счастлива жить в этом мире и проходить через все испытания, возникающие в моей жизни,

– написала Даниэлла Альварес.

"Мисс Колумбия" призналась, что вскоре у нее появится протез, который позволит ей наслаждаться любимыми занятиями – танцевать, бегать, ездить на велосипеде, плавать и прибегать к другим активностям. Даниэлла Альварес также рассказала, что после ампутации конечности плакала разве один раз от боли, ведь рядом с ней круглосуточно ее друзья, которые делают ее счастливой.