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Мисс Англия 2019 "сняла корону" и вернулась к работе врача из-за коронавируса

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"Міс Англія 2019" Бхаша Мукерджі знову стала лікарем / CNN

Индийская врач Бхаша Мукерджи в 2019 году получила титул "Мисс Англии 2019". После победы она бросила работу врача в Лондоне и отправилась с гуманитарной миссией по миру. Во время вспышки коронавируса она вернулась в страну, где выросла, чтобы спасать людей от болезни.

24-летняя модель и врач приняла сложное решение вернуться к своей профессии врача, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Отметим, что количество зафиксированных больных в Великобритании, по состоянию на 7 апреля, составляет более 50 тысяч.

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"Мисс Англия 2019" Бхаша Мукерджи вновь стала врачом / CNN

До участия в конкурсе Бхаша Мукерджи работала младшим врачом и занималась респираторной медициной. После получения титула девушка еще некоторое время продолжала работать в больнице в Бостоне, графство Линкольншир, но ушла из профессии и стала путешествовать по миру с гуманитарной миссией. Недавно ее назначили послом в Индии от благотворительной организации Coventry Mercia Lions Club, но после новостей о стремительном распространении болезни в стране она вернулась в "ряды" медиков.

Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и сейчас лучшее время, чтобы стать частью этого дела. Это прекрасно, когда весь мир отдает честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь,
– рассказала Бхаша Мукерджи в интервью CNN.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dr Bhasha Mukherjee (@bhasha05)

 

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Известно, что "Мисс Англия 2019" в 9 лет вместе с родителями переехала жить из Индии в Великобританию. Девушка свободно говорит на шести языках, а ее уровень IQ составляет 146 баллов, благодаря чему ее часто называют гением. Бхаша имеет два медицинских университетских диплома и является обладательницей титула "Азиатское лицо Мисс Англии". Конкурс "Мисс Англия 2019" состоялся в начале августа 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dr Bhasha Mukherjee (@bhasha05)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 Великобритания Конкурс красоты Новости LifeStyle LifeStyle
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