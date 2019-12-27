"Мисс Львов" Наталья Болюх поведала российскому ТВ, что ее репрессируют украинские националисты

Львовянка Наталья Болюх, которая владеет титулами "Мисс Львов 2018" и "Мисс Украина-Вселенная", стала героиней пропагандистского ток-шоу на телеканале "Первый канал".

На главном пропагандистском телеканале в России историю "Мисс Львова" рассказали под рубрикой, которая называется "затравленно". А в анонсе тема была представлена как "Украинские националисты репрессируют "Мисс Львов", "Девушке на родине устроили настоящую травлю, ее обвиняют в том, что позорит Украину, требуют лишить гражданства и выслать из страны".

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Так, в программе "На самом деле" на "Первом канале" украинка Наталья Болюх заявила, что во Львове ее преследуют украинские националисты. Добавим, ранее девушка попадала в скандалы из-за поездки в Москву, где она проводила время в компании российского чиновника Алика Назаряна, который публично заявлял, что Крым – это Россия.

Поэтому российские пропагандисты радостно показали на телеэкранах львовянку жертвой бандеровцев и националистов, которые издеваются над девушкой из-за ее регулярных поездок в Россию.

Я прилетела во Львов, выхожу из аэропорта и меня за руки берут мужчины и задают вопрос: "Может, тебя обратно в Москву отправить?" Я попросила отцепиться от меня. Но он, крепкий мужчина, говорит: "Сейчас за тобой приедет Хаммер на московских номерах",

– рассказала "Мисс Львова 2018".

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В программе девушка сказала только несколько слов, заявив, что она не имеет никакого отношения к политике. Разговор больше шел между другими участниками скандального ток-шоу. Один из них назвал участников Революции Достоинства "агрессивными, тупыми людьми, которые представляют меньшинство, определяют будущее большинства", с чем Наталья Болюх согласилась. Львовскую "мисс" на пропагандистском "Первом канале" также назвали "голубем мира" между Украиной и Россией.



Наталия Болюх / Facebook

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх: что публикует девушка в инстаграме и фейсбуке

Наталья Болюх активно ведет публичную жизнь в социальных сетях. На фотографиях в инстаграме и фейсбуке львовянка щеголяет роскошной брендовой одеждой, дорогим отдыхом и откровенно демонстрирует свое тело.

Наталия Болюх / Facebook