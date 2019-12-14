Мисс мира 2019: Украина вошла в топ-40

Сегодня, 14 декабря, в Лондоне проходит один из самых престижных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2019". Сейчас имя победительницы неизвестно, но появился список с представительницами стран, вошедших в топ-40.

Об этом сообщили представители конкурса красоты на официальной странице в инстаграме. Уже вечером станет известно имя победительницы, а бороться за корону будут сорок девушек, которые прошли предварительные испытания.

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Конкурс красоты проходит в выставочном центре ExCeL London в столице Великобритании. А Украина, которую представляет харьковчанка Маргарита Паша, уже прошла в топ-40.

Мисс Мира 2019: какие страны вошли в топ-40: Антигуа и Барбуда, Австралия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Китай, Острова Кука, Дания, Англия, Франция, Гайана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Малайзия, Мексика , Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Шотландия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Украина, США, Венесуэла, Вьетнам, Уэльс.

В 2018 году победительницей "Мисс Мира" стала мексиканская модель Ванесса Понсе. Она стала первой представительницей Мексики, которые получила корону на престижном конкурсе красоты. Ванесса уже прошлась на сцене во время "Мисс Мира 2019".