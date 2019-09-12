Мисс Украина 2019: фото участниц конкурса красоты

️«Взламалисторінку» Part 2️ . Нарешті довгоочікуваний пост за дні моєї пропажі! . Два тижні тому мені взламали Інстаграм і все пішло коту під хвіст, так як зараз пік голосування, підготовка до шоу @missukraine_official , благодійнийпроект...і звісно мої 2️⃣4️⃣К - де усі робочі контакти напрацьовані за 5 років часу, і нереально багато іншої важливої збереженої інформації! . І ТАК ЩО Ж СТАЛОСЬ та ДЕ Я ВЛЕТІЛА: Програмою підбору паролів мені взламали сторінку, а потім змінили мейл. Після, мені прийшов мейл підтвердження, що це була Я/НЕ Я,де звісно натиснула силку, щоб захистити свій інстаграм - і ️САМЕ В ЦЕЙ️момент мене реально взламали ( тому що це був не справжній мейл інстаграму, тобто- хакер). . Далі мені змінили НІКНЕЙМ, сторінка була заморожена і не висвітлювалась у пошуку... дойшло до шантажу на гроші для повернення, навіть не в грн а в криптовалюті і тд, але тиждень часу змін не було ніяких... поки я випадково дякуючи @_kovalchuk_ua натрапила на людину, яка знається в цій справі і такі хакери йому по зубах. @raptor_security буквально за два дні, підтримуючи постійний зв’язок, інстаграм було відновлено і я з усіх сил намагаюсь влитись в ритм! Дуже дякую. . Щиросердечно усім раджу змінити паролі на складніші, а не банальні слова, дати народження і тд; поставити подвійну аунтифікацію і не прив’язувати фейсбук до інсти ️! . . . Ну що, скучили за моїми постами ️?

Допис, поширений D I A N A S Η A B A S (@di.blondie) 29 Сер 2019 р. о 12:28 PDT