"Мисс Украина" Леонила Гузь оголила грудь перед камерой: фото 18+

Знаменитая украинская красавица Леонила Гузь, победившая в конкурсе красоты "Мисс Украина-2018", эпатировала в сети. Девушка показала фото, на котором предстала с обнаженной грудью.

В 2018 году Леонила Гузь эффектно выступила на конкурсе красоты "Мисс Мира". И хоть красавица вошла в 30-ку самых красивых девушек, она привлекла внимание всех украинцев. Теперь за блогом зажигательной модели следят более 78 тысяч человек, поэтому едва ли не ежедневно она публикует новые фото в инстаграм, которые будоражат сеть.

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Любит Леонила Гузь и эпатировать с эротическими кадрами. Так, 23 апреля на ее странице появилось черно-белое фото, на котором она предстала в трусах с завышенной талией, колготах и пиджаке, накинутом на плечи. Обнаженную грудь зажигательная манекенщица прикрыла руками, что выглядело очень соблазнительно в кадре.

Пока неизвестно, для какого проекта украинская красавица позировала топлесс, однако снимок успел покорить ее подписчиков.

Это не первый раз Леонила Гузь демонстрирует стройное тело в провокационном образе. Ранее "Мисс Украина 2018" предстала в сексуальном нижнем белье, выбирая соблазнительные позы. Все снимки Леонила сделала в Киеве.