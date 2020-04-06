Мисс Вселенная Оливия Калпо засветила тело на безлюдном пляже: пикантные фото

27-летняя американская модель поражает стройностью и каждой новой съемкой оправдывает титул Мисс Вселенная 2012. Оливия Калпо решила поделиться архивными кадрами, на которых позирует среди океана в мокром топе, засветив идеальное тело.

Знаменитая модель – любительница пикантных образов. Она часто появляется публично в откровенном наряде, который только подчеркивает ее хрупкие формы. Однако в условиях карантина ей, как и большинству голливудских звезд, приходится радоваться только воспоминаниям о светских мероприятиях и публиковать архивные соблазнительные кадры.

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Оливия Калпо решила поделиться горячим фото на страницах своего инстаграма, которое она нашла в личной галереи. На фотографии звезда позирует лежа на побережье океана в белых стрингах и мокром топе, который акцентирует внимание на обольстительном бюсте модели.

Благодаря минимальному количеству одежды ей удалось продемонстрировать стройные ноги и подтянутый живот. Мокрые волосы только добавили ее виду эротичности, а безлюдный пляж и стремительные волны – эмоциональности.