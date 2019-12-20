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Мэрайя Кэри презентовала новую версию клипа на песню "All I Want for Christmas Is You"

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Мэрайя Кэри

Сингл американской поп-певицы увидел свет еще в прошлом веке, в 1994 году. Однако его популярность со временем только растет. Поэтому накануне Рождества Мэрайя Кэри решила порадовать поклонников модернизированной видеоработой на легендарную песню.

Несколько часов назад сегодня, 20 декабря, знаменитая поп-певица опубликовала на своем канале в ютубе клип на песню "All I Want for Christmas Is You". Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день 25 лет назад мир увидела пластинка, в которую вошел хит.

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По сюжету клипа маленькая девочка, прогуливаясь по праздничному городу, замечает в одной из витрин магазина куклу, которой стала Мэрайя Кэри. Именно исполнительница приглашает девочку в сказочный мир, в котором она знакомится с традиционными персонажами рождественских историй. Проводницей этой магической истории становится сама Меря Кери, которая предстала в наряде Санта-Клауса, в костюме Щелкунчика и элегантном красном платье в пайетках.

мерая кері
Мэрайя Кэри в клипе на песню "All I Want for Christmas Is You" / Кадры из видео

Кроме того, певица решила перевыпустить сам альбом "Merry Christmas". В него войдут также живые записи с рождественских концертов и ремиксы.

Напомним, что недавно Мэрайю Кэри в третий раз зачислили на страницы издания Guinness World Records 2020 за рождественский хит "All I want for Christmas is you". За 10 лет на официальном канале в ютубе сингл прослушали свыше 570 миллионов раз.

Мэрайя Кэри – All I want for Christmas is you: смотрите новый клип онлайн

Мэрайя Кэри – All I want for Christmas is you: смотрите онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новогодние праздники Музыка
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