Мэрилин Монро возвращается: Гвен Стефани сняла трогательный клип с любимым Блейком Шелтоном

66 Читати новину українською
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Гвен Стефани и Блейк Шелтон / www.instagram.com/gwenstefani

Американская певица и автор песен Гвен Стефани сняла новый клип вместе с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном. Паре удалось прекрасно передать рождественскую атмосферу.

Праздничный клип Гвен Стефани и Блейка Шелтона появился на официальном YouTube-канале певицы во вторник, 20 ноября. Видео You Make It Feel Like Christmas стало первым синглом рождественского альбома Гвен Стефани, который имеет одноименное название.

Читайте также: Звезда фильма "Безумная свадьба" Джимми Воха-Воха признался, свободно ли его сердце

Британская клипмейкерша Софи Муллер хорошо поработала над картиной, поэтому клип полностью передает рождественскую атмосферу и праздничное настроение. В видео влюбленная пара готовится к празднованию Рождества вместе. Они готовят пудинг, покупают елку и лепят снеговика. Но неожиданный финал ролика может вас удивить.

Смотрите видео на песню You Make It Feel Like Christmas от Гвен Стефани и Блейка Шелтона:

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
сегодня 10:02 День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
Юлія Михайлова 398
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
20 ноября 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2466
Микки Маус – самая старая в мире мышь
19 ноября 20:02 Микки Маус – самая старая в мире мышь
Борис Немировський 134
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
778
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
409
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1058
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук