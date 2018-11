Мэрилин Монро возвращается: Гвен Стефани сняла трогательный клип с любимым Блейком Шелтоном

Американская певица и автор песен Гвен Стефани сняла новый клип вместе с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном. Паре удалось прекрасно передать рождественскую атмосферу.

Праздничный клип Гвен Стефани и Блейка Шелтона появился на официальном YouTube-канале певицы во вторник, 20 ноября. Видео You Make It Feel Like Christmas стало первым синглом рождественского альбома Гвен Стефани, который имеет одноименное название.

Британская клипмейкерша Софи Муллер хорошо поработала над картиной, поэтому клип полностью передает рождественскую атмосферу и праздничное настроение. В видео влюбленная пара готовится к празднованию Рождества вместе. Они готовят пудинг, покупают елку и лепят снеговика. Но неожиданный финал ролика может вас удивить.

Смотрите видео на песню You Make It Feel Like Christmas от Гвен Стефани и Блейка Шелтона: