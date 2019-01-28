Мэтт Смит и Джаред Лето снимутся в фильме "Морбиус" по мотивам комиксов Marvel

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Метт Смитт
Метт Смитт / Getty Images

Звезда сериала "Доктор Кто" сыграет в очередной экранизации на популярные комиксы Marvel. На этот раз под прицел продюсеров попал персонаж Морбиус, который станет главным героем в одноименном фильме.

С марта 2019 года 36-летний голливудский актер начнет работать над новым проектом под названием "Морбиус". Как сообщает иностранное издание Variety, вместе с Мэттом Смитом в кинокартине снимется солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето.

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Какие именно роли достались знаменитостям – пока не сообщают. Однако известно, что премьера фильма запланирована на июль 2020 года. Режиссером кинокартины по мотивам комиксов Marvel стал Даниэль Эспиноса.

В центре сюжета предстает биохимик Майкл Морбиус, страдающий от генетического заболевания с раннего детства. Всю свою жизнь он посвятил поискам действенных лекарств. Однако, как на зло, последний его экспериментальный вариант препарата с использованием крови летучей мыши превратит его в вампира.

Что известно о персонаже комиксов Marvel Морбиусе?Морбиус – вымышленный персонаж из серии комиксов Marvel Comics, автором которого стал Рой Томас. Конечный и совершенный результат увидел свет в октябре 1971 года. Морбиус появился на страницах 101-го выпуска журнала The Amazing Spider-Man. Согласно идее Роя Томаса, Морбиус – это ученый, лауреат Нобелевской премии, страдающий от смертельной болезни крови.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
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