Мне не хватало времени на учебу, – Сергей Притула рассказал о студенческих годах

Телеведущий Сергей Притула для многих является примером эрудированного украинца, который с легкостью может поддержать разговор на любую тему. Однако в студенческие годы он также пропускал занятия и сдавал экзамены после сессии.

Общеизвестно, что Сергей Притула получил бешеную популярность как ведущий и основатель "Варьяты-шоу", не имея профильного образования. Накануне Дня студента, который в Украине отмечают 17 ноября, он решил вспомнить, какими были его года учебы в Тернопольской академии народного хозяйства. Как Сергей Притула признался журналистам "Нового канала", ему приходилось пропускать занятия.

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Уже со второго курса я начал сдавать все сессии по индивидуальной ведомости. Я работал на радио, занимался КВН. И, откровенно, мне на учебу не хватало времени. Мог пропускать пары, но потом приходил на кафедру и все сдавал. Третий курс я почти весь пропустил, потому что поехал на заработки в Великобританию. А когда на четвертый год вернулся, я был назначен студенческим деканом института,

– рассказал Сергей Притула.

Чтобы заработать достаточно средств, телеведущему приходилось работать на нескольких работах. Ведущий радио, бармен в кафе, третий методист декана – за какую только работу не брался Сергей Притула. В то же время телеведущий ни был аутсайдером в рейтинге группы.

"Учился я достаточно хорошо. Ни одной тройки не было. Магистратуру вообще сдал на отлично. Но ни дня не работал по специальности. С другой стороны, этот багаж знаний, который я получил, потом мне понадобился, но в другом. Я должен был работать в фискальных органах, а взамен сам стал частным предпринимателем, и мое образование позже помогло в общении с теми же фискалами", – добавил он.

А вот в воспитании сына Сергей Притула достаточно требователен. Он делает все для того, чтобы мальчик всесторонне развивался и имел хорошие показатели в школе.

"Конечно, на данном этапе к Дмитрию я более требователен – парню 11 лет. Это уже тот возраст, когда многие моменты в поведении, в быту, в распределении своего времени должны быть инициированы им, а не взрослыми", – поделился Сергей Притула.



Сергей Притула с женой Екатериной и детьми / Facebook / @serhiyprytula