Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD

Год тишины без концертов и интервью – 2018 был для группы O.TORVALD нелегким, однако необходимым. Фронтмен Женя Галич в интервью 24 каналу рассказал, почему O.TORVALD взял творческую паузу, как прошло это время и как изменился состав группы. Поговорили и про новый альбом, большой тур, ближайшие планы и совсем немного о политике.

Diller Kaifu – уже седьмой альбом O.TORVALD. Из длительного, почти годового молчания группа вышла в апреле этого года неожиданно и ярко – презентацией сразу двух клипов на треки "Два Ноль Один Восемь" и "Наружу". Это не единственная неожиданность для фанатов. Новый ударник-вовсе не ударник, а ударница. Теперь на барабанах играет очаровательная и необычная Hebi. Что изменилось и что еще изменится – читайте дальше.

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"Это был тяжелый период"

Это называется возвращением, но действительно ли это оно? Год продолжалась работа над новым альбомом, как это было?

Мы можем говорить любыми сроками – возвращение, просто новый альбом, новые клипы, новые O.TORVALD. Я уверен в том, что не так и важно, как это называть. Важно, что происходит. Если бы мы вернулись и просто говорили о том, что мы вернулись, и ничего для этого не сделали – это было бы странно.

Мы писали альбом, издавали альбом, снимали клипы. Публично не проявлялись из-за того, что не было что сказать. Теперь есть – две части, 16 треков, в этом году выпустили уже 5 видеоклипов.

Просто продолжаем заниматься своим делом. Мы любим музыку, мы любим играть, мы играем.



Интервью с Женей Галичем / Фото Nazar Leshchuk

Как оно – вливаться в активную жизнь после года тишины, не трудно?

Не трудно – хочется! Еще больше тус, больше драйва, больше концертов, фестивалей, переездов. Больше отелей, разбитых номеров, выброшенных телевизоров из окна – все это хочется очень сильно (улыбается).

Мы соскучились, мы голодны, хотим выходить на сцену. Даже когда у нас был перерыв, мне даже сны снились, как я чувствую сцену ногами, как мы ходим, играем.

У нас был кризис не только в музыке, но и в отношениях друг с другом. Не знали, как правильно вести себя, запутались. Ушли в отпуск для того, чтобы осмотреться. Оглянулись, посмотрели – от нас ушел барабанщик, ушел прошлый менеджмент.

Смотрите клип "Назовні" онлайн:

Кто-то не выдержал, кто-то сказал, что просто не верит. Это был тяжелый период. Мы поняли, что если этим не заниматься, будет странно. Это же то, что мы любим больше всего.

"От Hebi мы заряжаемся"

Новый альбом, новое звучание, новый состав – что для тебя важнее?

Важнее всего было донести эти мысли лирикой. Много времени я тратил именно на тексты.

У вас новая ударница – Hebi. Что она принесла в группу?

Она – свежесть. Мы уже такие, как толстые коты, которым почеши пузо, так, чтобы накормили вкусно и налили. Я уже видел этот Zaxidfest 10 раз, а она приезжает впервые – и у нее такие глаза: "Класс, супер". А мы: "Может, классно, действительно классно". Мы от нее заряжаемся.



Новая ударница O.TORVALD – Hebi / Фото с фейсбук-страницы O.TORVALD

И к тому же – она очень молодая и очень быстрая. Хочет делать быстрее, внимательнее – и нас на это настраивает.

О критике

Уже появился фидбек на новые песни и клипы. Насколько он важен для тебя и группы? Как воспринимаете критику?

Знаешь, раньше не обращал, не обращал внимания, а тут издали новый альбом – и я снова, как маленькая девочка, сижу и читаю – нравится или не нравится. Что-то мне присылают, что-то сам вижу.

Вот когда влюбляешься в кого-то и ждешь фидбека – напишет ли перед сном. Так и я лежу и думаю: напишут ли они какой-то фидбек по клипу или по альбому.

Пишут много, и, кстати, негатива очень мало – это очень приятно. Хотя я люблю негатив, если честно.

То есть к критике относишься положительно?

К критике – да. К тому, как швыряются друг в друга говном – плохо. Можно просто какие-то нелепые вещи говорить, а можно говорить критические – и это тоже не проблема. Критические вещи я воспринимаю окей.

Если все же есть необоснованный негатив – как тогда быть?

Не обращать внимания. Если это тебя обижает – это хамство, можно и получить в рожу легко.

Что говорят о новом альбоме твои дети, они для тебя являются музыкальными критиками?

Они всегда слушают мою музыку. Данька вообще – фанат. Ева также, но Даниил просто очень смешной сейчас, у него такой возраст – два с половиной года.

У него есть любимая песня "Дилер кайфа", там есть такое слово: "Кайфуй", а он поет: "Фафуй" – и очень громко. И если ты ставишь другую песню, а не эту, он бесится и кричит: "Фафуй".



Женя Галич с дочкой Евой и сыном Даниилом / Фото с его фейсбук-страницы

Дочь любит больше женские песни, но Ева – фанатка Hebi, учится у нее играть на барабанах. Ева не любит тяжелые песни, а Даня наоборот – любит.

О большом туре и других планах

Каким для группы будет следующий год?

В этом году мы сыграем несколько концертов в крупных городах Украины: Киев, Львов, Днепр и Харьков. Сыграем в Беларуси два концерта и пойдем на новогодние праздники.

Будет огромный концерт в StereoPlaza – шоу, которое мы можем показать в том зале. Особенным будет то, что с нами будут выступать наши друзья-музыканты, участвовавшие в записи альбома.

Немного отдохнем – и начнется вторая половина тура. Там будет Европа – Польша, Германия, Австрия, Чехия – и большинство городов Украины. Потом летние фестивали, снимаем клипы на новые треки, так что многое впереди.

"На сцене начинается новая жизнь"

O.TORVALD – это всегда взрыв на сцене. Работаете над этим на репетициях или только импровизируете? Насколько именно шоу важно для вас?

Много времени посвящаем подготовке. Мы очень придирчиво относимся к залу, к тому, как это будет выглядеть.

Однако после того, как делаю первый шаг на сцену, обо всем этом забываю – и там я уже себя не контролирую. Там у меня начинается новая жизнь, не связанная с тем, что происходило до того.

На сцене может происходить что угодно – от того, что я могу в порыве поцеловать Юлю Юрину (солистка группы YUKO), как это было на Atlas Weekend во время совместного выступления, или разбить гитару, или полезть куда-то на верх сцены, или спуститься кататься на мусорном баке, как это было на Zaxidfest.



Женя Галич / Фото с его фейсбук-страницы

Были выступления, которые считаешь не очень удачными?

В Запорожье было очень странное выступление, во время него портальный звук вырубился четыре раза. То есть мы начинаем играть песню – полностью исчез звук, снова начинаем – снова исчез.

На четвертый раз я схватил гитару и разбил об сцену полностью. Немного нервничал (улыбается).

Самые крутые – еще впереди.

"Слишком дорогая цена за то, что происходит с нашей страной"

После крупных политических изменений в стране часто звучали предсказания культурного вакуума. Видишь признаки уже и вообще ли он возможен?

Пока я с таким не сталкивался, но я буду первым, кто об этом будет говорить. Если у нас снова начнется такая история, когда мы перестанем учитывать происходящее, думаю, люди просто так не простят этого. Очень тяжелая цена. Очень дорогая цена за то, что сейчас происходит с нашей страной. Тысячи жизней – я думаю, такого не прощают. Это точно.

Не считаешь, что изменение культурного фона может происходить незаметно?

Все окей, мы здесь на страже порядка. O.TORVALD выпускает 16 треков в год. Еще один альбом выпустим, потом – еще один. У нас Megogo Live с современной украинской музыкой.

Если я есть, все будет окей с культурным фоном. Есть куча единомышленников – Андрей Хлывнюк может сделать сам культурную революцию с "Бумбоксом" легко, Жадан – их много.

Этот весь политический трэш – как он влияет на тебя и на творчество группы в целом?

Никак. Они меня просто сильно бесят – и все. Мне это не помогает, но и не мешает. Мне вообще за политическим фоном и всем, что происходит сейчас, интересно наблюдать.



Женя Галич / Фото Nazar Leshchuk

Есть анонсы, как оно будет дальше?

Боюсь даже думать об этом.

Были попытки со стороны политиков как-то привлечь O.TORVALD к этому процессу?

Предлагали выступать в поддержку.

На дебатах?

И дебаты в том числе.

Такие приглашения тебя не раздражают?

Нет, я просто всегда отдыхаю. Я говорил своему директору, чтобы он называл какие-то суммы, которые они вообще не могут себе представить.

Смотрите клип "Два нуль один вісім" онлайн:

Вот звонили, кажется, это была какая-то предвыборная агитация. Наш директор сказал, что мы стоим полтора миллиона гривен и обязательно, чтобы за нами прислали вертолет, какую-то такую ерунду намолол. И они сказали: "Окей, мы будем иметь в виду".

Так политики могут не надеяться на поддержку O.TORVALD?

Я пока не знаю таких политиков. Если я увижу, что человек, против которого я был, пришел и все изменил своими делами, а не просто там болтовней, я скажу: "Чуваки, я ошибался".



Обновленный O.TORVALD / Фото с фейсбук-страницы группы

Если они этого не сделают, то я не тот человек, который будет говорить: "А я же говорил, что они этого не сделают". Мне кажется, ты должен поддерживать то, во что веришь, и не хаять то, во что не веришь.