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Мне уже стало лучше, – Иванна Сахно рассказала о борьбе с коронавирусом

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Иванна Сахно рассказала о борьбе с коронавирусом / Instagram / @ivannasakhno

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно выздоравливает. С 21 марта она борется с коронавирусом и признается, что симптомов болезни уже почти не чувствует.

Информацией о состоянии здоровья актриса поделилась на официальной инстаграм-странице. Иванна Сахно поблагодарила всех поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всего лечения. Актриса призналась, что сейчас чувствует себя хорошо, но она продолжает находиться на самоизоляции.

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"Закрытие в четырех стенах на самоизоляции может стать очень ценным опытом. Мои симптомы начали угасать и последние два дня мне уже стало лучше. Даже помыла окно! Эта ситуация в мире коснулась каждого из нас и я надеюсь, что с вами все хорошо", – отметила Иванна Сахно.

Кроме этого, успешная актриса призвала поклонников не нарушать условий карантина и оставаться дома.

Пожалуйста, продолжайте оставаться дома и заботиться друг о друге. Мир удивительный и все мы хотим как можно скорее увидеть его снова. Давайте для этого делать правильные шаги,
– призвала Иванна Сахно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Об инфицировании коронавирусом Иванна Сахно рассказала 21 марта. В сети она опубликовала сообщение, заявив, что тест на COVID-19 у нее был положительным. По словам актрисы из Киева, симптомы болезни у нее проявились не одновременно, однако Иванна Сахно все же обратилась к врачу.

"Симптомы коронавируса проявились не сразу и не все одновременно – боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение. Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш общественный долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас", – отмечала она.

По официальным данным 1 апреля, больше всего больных коронавирусом в США, больше всего смертей подтвердили в Италии, а впечатляющее количество людей, которые выздоровели, – в Китае. Всего в мире зафиксированы 883 225 случаев заболевания COVID-19.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Звездные болезни Голливуд LifeStyle
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