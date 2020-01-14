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Модель Бар Рафаэли в третий раз стала мамой: известен пол ребенка

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Бар Рафаэли в третий раз стала мамой / Instagram / @barrefaeli

Популярная израильская модель и ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли в третий раз стала мамой. Звезда родила сына и сейчас находится в роддоме.

Как сообщает The Jerusalem Post, роды прошли в Израиле, где 34-летняя Бар Рафаэли проживает с мужем бизнесменом Ади Эзрой. Новоиспеченные родители пока не покинули частную клинику. В то же время Бар Рафаэли решила публично поблагодарить медиков за принятые роды.

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"Спасибо врачу Ронит Коралл за сопровождение на протяжении всего процесса родов, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всему персоналу роддома, где сегодня я родила уже третьего ребенка", – поделилась Бар Рафаэли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

О третьей беременности модели и телеведущей стало известно в середине июня 2019 года. После участия в Неделе моды в турецком городе Анталия Бар Рафаэли опубликовала кадры со своим коллегой по Евровидению Аззи Азаром. В заметке она призналась поклонниками, что ожидает появление третьего ребенка.

Отцом младенца стал израильский бизнесмен Ади Эзра, с которым она познакомилась после романа с Леонардо Ди Каприо. Супруги узаконили отношения в 2015 году и уже воспитывают двух дочерей – 3-летнюю Лив и 2-летнюю Эль. Поэтому появление на свет единственного сына стало знаковым для супругов. Сама же Бар Рафаэли не скрывает: она мечтает посвятить свое время не карьере, а семье. Такое заявление звезда сделала перед 30-летием.

Следующую декаду своей жизни я бы хотела посвятить рождению детей. Я родом из семьи, в которой воспитывались четверо детей. Надеюсь, у меня тоже будет большая семья, и я готова рожать для этого одного за одним,
– поделилась Бар Рафаэли.

Однако отказаться от работы моделью израильской красавице довольно сложно. На протяжении всей беременности Бар Рафаэли охотно делилась с поклонниками снимками с округлым животом и снималась в пляжных фотосессиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Израиля Звездные мамы
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