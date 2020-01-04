Модель Белла Хадид показала стройную фигуру в купальнике: провокационные кадры

Одна из самых успешных моделей мира Белла Хадид устроила себе райский отдых на Новый год. Звезда с друзьями отправилась в Сент-Барту, откуда уже успела опубликовать провокационные кадры.

Экзотический остров Сент-Барт, который является заморской частью Франции, приобрел немалую популярность среди звезд. Ора, сестры Кардашян, Ирина Шейк, семья Кейт Миддлтон уже несколько раз посетили курортное место. К любительницам этого пляжа присоединилась и 23-летняя модель Белла Хадид, которая устроила на Сент-Барте жаркий новогодний отдых.

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В первые дни 2020 года красавица опубликовала серию сексуальных фото с отдыхом на яхте, где она предстала в кутюрных купальнике от Dior. Джинсовый пляжный наряд Белла Хадид дополнила спущенными на бедра шортами, что выглядело провокационно в кадре. Трендовая панама и отсутствие макияжа завершили образ модели.

Сексуальности добавляли и позы, которые выбирала Белла Хадид. Модель откровенно позировала, опираясь на перила яхты и не скрывая своего идеального тела.



Белла Хадид в купальнике / Instagram / @bellahadid



Сексуальные фото Беллы Хадид / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадид на отдыхе / Instagram / @bellahadid



Соблазнительная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid