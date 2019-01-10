Модель Белла Хадид превратила мужскую рубашку в мини-платье: эпатажный образ манекенщицы

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид, которая является "ангелом" Victoria's Secret, удивила эпатажным образом во время выхода в свет. Звезда превратила мужскую рубашку в платье, привлекая внимание всех мировых СМИ.

Гардероб американской модели Беллы Хадид может удивить каждого. Манекенщица любит надевать роскошные платья, стильные костюмы и сексапильные мини. Однако звезда не отказывается и от эпатажных образов.

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На днях Белла Хадид засветилась на модной вечеринке в престижном районе Нью-Йорка Вест-Виллидж. Именно там состоялось торжественное открытие pop-up бутика известного бренда Louis Vuitton.

Перед камерами модель предстала в необычном и довольно эпатажном образе. Белла Хадид надела мужскую рубашку, превратив ее в пикантное мини-платье. Свой образ она дополнила ярким жилетом и украшениями. Обувь от Louis Vuitton завершила эффектный look манекенщицы.



Белла Хадид надела мужскую рубашку на светское мероприятие / Getty Images