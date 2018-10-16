Модель Белла Хадид вскоре станет невестой, – СМИ

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Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd / Instagram / @bhadidnews

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид вскоре станет невестой. 28-летний певец The Weeknd (настоящее имя – Эйбел Макконен Тесфае) намерен создать с ней семью.

Со времени возобновления отношений Беллы Хадид и The Weeknd прошло всего несколько месяцев, как пара решила пожениться. Об этом инсайдеры из близкого окружения влюбленных рассказали журналистам US Weekly.

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Источники уверяют, что модель и певец счастливы, а The Weeknd уже готовится признаться Белле Хадид.

Они безумно влюблены друг в друга. Предложение руки и сердца не за горами,
– заявил инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид были в отношениях в течение 1,5 года. Певец закрутил роман с певицей Селеной Гомес и почти год встречался с ней. Однако эти отношения не имели продолжения. Селена рассталась с 28-летним исполнителем, вернувшись к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу, с которым впоследствии тоже рассталась.

В сети уже давно поговаривают, что у пары была помолвка. Случилось это во время празднования дня рождения Беллы Хадид. Тогда The Weeknd вручил модели таинственную коробочку, напоминающую упаковку для кольца. Белла эмоционально радовалась, что могло свидетельствовать об их помолвке.

Теги: LifeStyle Белла Хадид Мода Звездные романы
Источник: Lifestyle
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