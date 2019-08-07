Модель Деми Роуз похвасталась мегатонкой талией в питоновом купальнике: фото

24-летняя британка Деми Роуз, которая стала звездой Instagram благодаря своим откровенным фото и умению соблазнительно демонстрировать пышные формы, ошеломила 9,3 миллиона подписчиков новыми провокационными кадрами.

Новые пикантные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель пока отдыхает в Индонезии, откуда соблазняет подписчиков откровенными фото в бикини. На одном из них девушка позирует в закрытом купальнике с актуальным в этом сезоне питоновим принтом.

Звезда дополнила свой образ широким поясом с узором в тон, который визуально сделал талию Деми еще стройнее. Также знаменитость подобрала для своего "аутфита" браслеты для ног и массивные солнцезащитные очки в белой оправе.



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby