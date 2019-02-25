Модель Эльза Хоск обнажила пышную грудь перед камерой: 18+

161 Читати новину українською
Оскар-2019: модель Эльза Хоск
Оскар-2019: модель Эльза Хоск / celebmafia.com

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, эпатировала в сети. Знаменитость предстала перед камерой топлес и прикрыла обнаженную грудь руками.

Несмотря на насыщенный график в съемках и сотрудничество с популярными брендами Эльза Хоск всегда находит время для своих поклонников в Instagram. Знаменитая манекенщица каждый раз публикует новые кадры, не скрывая своей сексуальности.

Читайте также: Эльза Хоск надела вечернее платье на голое тело: горячие фото

На одном из недавних фото Эльза Хоск предстала перед поклонниками в довольно соблазнительных образе. "Ангел" Victoria's Secret надела нюдовые трусы и прикрыла свою обнаженную грудь руками. Сексапильный образ она дополнила украшениями с зелеными камнями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Как оказалось горячий снимок Эльза Хоск сделала перед церемонией вручения кинонаград Оскар-2019. Уже на вечеринке Vanity Fair манекенщица присоединилась к звездным гостям с тем же макияжем и в винтажном сверкающем платье от Gucci. Наряд имел пикантный вырез, поэтому Эльза Хоск отказалась от нижнего белья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 

blog_ava
Сколько зарабатывают министры и депутаты в Украине: известны самые высокие зарплаты
сегодня
788
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Мода Награды Оскар-2019 Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
сегодня 19:01 Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
387
Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
сегодня 17:15 Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
Наталя Боднар 237
Ольге Фреймут – 37! Значение мужа и детей в жизни телеведущей
сегодня 16:02 Ольге Фреймут – 37! Значение мужа и детей в жизни телеведущей
Юлія Девда 361
Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки
сегодня 12:01 Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки
879
Оскар-2019: Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес и другие поразили роскошными образами на after party
сегодня 11:36 Оскар-2019: Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес и другие поразили роскошными образами на after party
590
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук