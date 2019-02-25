Модель Эльза Хоск обнажила пышную грудь перед камерой: 18+

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, эпатировала в сети. Знаменитость предстала перед камерой топлес и прикрыла обнаженную грудь руками.

Несмотря на насыщенный график в съемках и сотрудничество с популярными брендами Эльза Хоск всегда находит время для своих поклонников в Instagram. Знаменитая манекенщица каждый раз публикует новые кадры, не скрывая своей сексуальности.

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На одном из недавних фото Эльза Хоск предстала перед поклонниками в довольно соблазнительных образе. "Ангел" Victoria's Secret надела нюдовые трусы и прикрыла свою обнаженную грудь руками. Сексапильный образ она дополнила украшениями с зелеными камнями.

Как оказалось горячий снимок Эльза Хоск сделала перед церемонией вручения кинонаград Оскар-2019. Уже на вечеринке Vanity Fair манекенщица присоединилась к звездным гостям с тем же макияжем и в винтажном сверкающем платье от Gucci. Наряд имел пикантный вырез, поэтому Эльза Хоск отказалась от нижнего белья.