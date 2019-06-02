Модель Эмили Ратаковски засветила грудь из-под красного кроп-топа: фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / www.gettyimages.com

Модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски пришла на светскую вечеринку в Нью-Джерси Veuve Clicquot Polo Classic, организованную в честь открытия сезона.

Для выхода Ратаковски в очередной раз выбрала соблазнительный наряд, чтобы подчеркнуть стройную талию и пышную грудь. Компанию модели на вечеринке составил ее муж, продюсер Себастьян Бир-Маклард. Об этом Эмили сообщила на своей странице в Instagram-Stories.

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Для выхода звезда надела красный короткий топ, который частично обнажил грудь модели, и бежевую юбку-миди песочного цвета с поясом, украшенным жемчужинами.

Сначала Ратаковски попала в объективы папарацци во время прогулки в городе в удобных белых кроссовках. Впоследствии для публичного выхода девушка сменила спортивную обувь на каблуки –стильные коричневые мюли идеально смотрелись с образом.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram-Stories / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Getty Images

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Эмили Ратаковски с мужем / Instagram-Stories / @emrata

Емілі Ратажковскі
​Эмили Ратаковски / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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