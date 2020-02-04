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Модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном

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Эшли Грэм стала мамой: первые фото / Instagram / @ashleygraham

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой. Своего ребенка звезда бережет от чрезмерного внимания общественности, поэтому только за 2 недели после родов опубликовала первые фото с сыном.

Соответствующие фотографии появились на инстаграм-странице Эшли Грэм. Пока ни модель, ни ее муж Джастин Эрвин не торопятся показывать лицо ребенка. Однако вечером 3 февраля все же поделились первыми кадрами с новорожденным малышом. Фанаты Эшли могут увидеть, как звездная мама нежно держит крохотную ручку сына. Фото звезда решила сделать в черно-белых тонах, что придало фотографиям еще большей трогательности.

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Встреча с сыном наполнила наши сердца любовью, и мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам об этом все завтра, на подкасте Pretty Big Deal,
– анонсировала Эшли Грэм.

О долгожданной беременности модель Эшли Грэм рассказала летом 2019 года. Дату для объявления она выбрала символическую – 14 августа, когда звезда с фотографом Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину брака. Эшли Грэм не скрывала пола ребенка, а вот имя сына пока решила не разглашать.

Известно, что роды прошли 18 января во США. Эшли Грэм об этом рассказала поклонникам. Поэтому все в ожидании, когда модель покажет лицо мальчика. В СМИ подозревают, что это будет скоро, ведь американка – медийное лицо, которая на протяжении всей беременности охотно участвовала в съемках и демонстрировала чуть ли не каждую минуту своей жизни.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Эшли Грем
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