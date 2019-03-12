Модель Кэндис Свейнпол засветила ягодицы в бикини: горячие фото

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / www.gettyimages.com

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей и недавно рассталась со своим женихом Германном Николи, показала поклонникам в социальных сетях роскошный отдых в Бразилии.

Новые снимки Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram.

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На ярких фото южноафриканская супермодель позирует в открытом купальнике, демонстрируя стройную фигуру под бразильскими солнечными лучами.

В подписи Свейнпол рассказала, что отдыхала в деревне на полуострове на берегу залива Каммау. На одной из фотографий ангел Victoria's Secret продемонстрировала маленький шрам на ягодице.

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии / Instagram / @angelcandices

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret Мода Бразилия
Источник: LifeStyle 24
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