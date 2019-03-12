Модель Кэндис Свейнпол засветила ягодицы в бикини: горячие фото

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей и недавно рассталась со своим женихом Германном Николи, показала поклонникам в социальных сетях роскошный отдых в Бразилии.

Новые снимки Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Полуобнаженная экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась фигурой на карнавале в Рио

На ярких фото южноафриканская супермодель позирует в открытом купальнике, демонстрируя стройную фигуру под бразильскими солнечными лучами.

В подписи Свейнпол рассказала, что отдыхала в деревне на полуострове на берегу залива Каммау. На одной из фотографий ангел Victoria's Secret продемонстрировала маленький шрам на ягодице.



Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices



Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии / Instagram / @angelcandices



Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии / Instagram / @angelcandices



Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии / Instagram / @angelcandices