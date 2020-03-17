Модель plus-size Эшли Грэм показала, как проводит карантин: чувственное фото с сыном

Мировые звезды один за другим наполняют ленту инстаграма сообщениями, в которых раскрывают о собственных планах на время длительного карантина. Так, молодая мама Эшли Грэм наслаждается общим временем с сыном и мужем, однако не скрывает, что сегодня всем приходится испытывать немалое психологическое давление.

На личной странице в инстаграме она опубликовала чувственный снимок, на котором позирует вместе с новорожденным сыном, который появился на свет 18 января. Судя по всему, именно сейчас Эшли Грэм сможет полноценно посвятить себя семье.

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Так, звезда не скрывает удовольствия от того, что разделяет свое время вместе с мужем Джастином и малышом Айзеком. Однако она понимает, что полная изоляция от социума может стать значительным психологическим испытанием. Сама Эшли Грэм убеждена, что только вера в лучшее и поддержка поможет преодолеть все препятствия на пути к привычной жизни без паники и угрозы смертельной болезни.

Я считаю, что нам важно оставаться позитивными, уравновешенными, спокойными и в дальнейшем поддерживать друг друга. Также важно отнестись к этому серьезно,

– отметила модель plus-size.

Звезда посоветовала всем фолловерам изолироваться от массового скопления людей и работать из дома, если есть такая возможность: "Даже если вы молоды и здоровы, нам необходимо выполнять свою роль и защищать других, особенно пожилых людей и тех, кто имеет слабый иммунитет".

Эшли Грэм подчеркнула, что сейчас ее мысли рядом с теми, кто остался в затруднительном положении из-за нехватки средств. Она публично выразила благодарность врачам, которые без устали рискуют здоровьем и ежедневно спасают жизни больных во всем мире.