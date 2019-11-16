Модель Рози Хантингтон-Уайтли засветила грудь в кожаном платье: горячие фото

54 Читати новину українською
Рози Хантингтон-Уайтли в сексуальном платье / www.gettyimages.com

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться роскошной стройной фигурой, которую любит подчеркивать сексуальными нарядами. На днях манекенщице удалось превзойти себя, придя на красную дорожку премии в пикантном кожаном платье.

В Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премиями Revolve Awards-2019. На красной дорожке блистали голливудские знаменитости, демонстрируя свои эффектные наряды. Винни Харлоу, Софи Калпо, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Эмбер Валетта – модели поразили своими образами на торжественном событии. Однако их пикантные наряды сумела превзойти Рози Хантингтон-Уайтли.

Читайте также: В черном костюме с глубоким декольте: Рози Хантингтон-Уайтли поужинала в Нью-Йорке – фото

Для особого выхода она подобрала черное кожаное платье от Michael Costello. Наряд подчеркивал стройную талию Рози Хантингтон-Уайтли, а благодаря разрезу обнажал ноги модели. Пикантности вида манекенщице добавлял крой платья в зоне декольте, который обнажал грудь знаменитой британки. К наряду Рози Хантингтон-Уайтли подобрала туфли-лодочки на каблуке и лаконичные украшения.

Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці
Рози Хантингтон-Уайтли на красной дорожке / Getty Images

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі
Модель Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі у звабливій сукні
Рози Хантингтон-Уайтли в сексуальном платье / Instagram / @rosiehw​

Не менее сексуально выглядела и Эльза Хоск, которая пришла на церемонию в прозрачном красном платье. Модель охотно позировала рядом со своими коллегами, демонстрируя темное нижнее белье в пикантном наряде.

Сексуальні моделі в Лос-Анджелесі
Сексуальные модели в Лос-Анджелесе / Getty Images

Разведка выяснила, какие потери пророссийских боевиков за неделю
16 ноября
570
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Роузи Хантингтон-Уайтли Эротика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
16 ноября 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12173
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 554
Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
15 ноября 20:09 Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 262
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
15 ноября 18:07 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 38823
Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
15 ноября 17:20 Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
Юлія Девда 78
Новости
Больше новостей
Залиште відгук