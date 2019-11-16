Модель Рози Хантингтон-Уайтли засветила грудь в кожаном платье: горячие фото

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться роскошной стройной фигурой, которую любит подчеркивать сексуальными нарядами. На днях манекенщице удалось превзойти себя, придя на красную дорожку премии в пикантном кожаном платье.

В Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения премиями Revolve Awards-2019. На красной дорожке блистали голливудские знаменитости, демонстрируя свои эффектные наряды. Винни Харлоу, Софи Калпо, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Эмбер Валетта – модели поразили своими образами на торжественном событии. Однако их пикантные наряды сумела превзойти Рози Хантингтон-Уайтли.

Читайте также: В черном костюме с глубоким декольте: Рози Хантингтон-Уайтли поужинала в Нью-Йорке – фото

Для особого выхода она подобрала черное кожаное платье от Michael Costello. Наряд подчеркивал стройную талию Рози Хантингтон-Уайтли, а благодаря разрезу обнажал ноги модели. Пикантности вида манекенщице добавлял крой платья в зоне декольте, который обнажал грудь знаменитой британки. К наряду Рози Хантингтон-Уайтли подобрала туфли-лодочки на каблуке и лаконичные украшения.



Рози Хантингтон-Уайтли на красной дорожке / Getty Images



Модель Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли в сексуальном платье / Instagram / @rosiehw​

Не менее сексуально выглядела и Эльза Хоск, которая пришла на церемонию в прозрачном красном платье. Модель охотно позировала рядом со своими коллегами, демонстрируя темное нижнее белье в пикантном наряде.



Сексуальные модели в Лос-Анджелесе / Getty Images