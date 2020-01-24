Модель с болезнью витилиго украсила обложку греческого Vogue: фантастические снимки

Американская модель Винни Харлоу только в 2018-году стала "ангелом" Victoria's Secret, а уже завоевала немалую популярность в фэшн-индустрии. На этот раз ее пригласили стать моделью для издания Vogue Greece в февральском выпуске.

25-летняя звезда опубликовала несколько кадров с фотосессии на своей странице в инстаграме. Там она вне себя от счастья, что ее пригласили для съемок в глянце: "Я даже не могу сказать, что это была моя мечта, которая теперь сбылась. Это просто сон... наяву".

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Модный журнал Vogue Greece выпустил две обложки с моделью, имеющей болезнь витилиго, которая проявляется немалой пигментацией на ее коже. На первой обложке она позировала в насыщенном красном платье с бежевой накидкой, которая свободно развивалась на воздухе.



Винни Харлоу для Vogue Greece / Фото: Vogue Greece

На другой лицевой странице журнала она предстала в плиссированном бежевом платье Gucci с принтом женской репродуктивной системы. Удивительное побережье, где проводилась съемка, добавило снимкам мистичность. Автором фото стал Vasilis Kekatos. Большинство из них будут опубликованы в сети позже.



Винни Харлоу для Vogue Greece / Фото: Vogue Greece