Модный эксперимент: Хлоя Морец показала стильный образ

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Хлоя Морец
Хлоя Морец / www.gettyimages.com

22-летняя американская актриса и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец стала гостьей специального показа фильма "В объятиях лжи", в котором сыграла главную роль.

На красную дорожку в Metrograph в Нью-Йорке Хлоя надела черную юбку длины мини с кожаным поясом, который сделал акцент на фигуре актрисы, и босоножки на высоких каблуках в тон.

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Девушка примеряла белую блузку с широкими рукавами и цветочным принтом под платье и завершила образ маленькой черно-коричневой сумкой Louis Vuitton Petite Malle. Визажисты Морец сделали насыщенный акцент на ее глазах, а стилисты – укладку с прямыми волосами и блестящим украшением.

Хлоя Морец
Хлоя Морец / Getty Images

Хлоя Морец
​Хлоя Морец / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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