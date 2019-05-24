Модный провал: Мила Йовович выбрала экстравагантное платье для вечеринки в Каннах

Во Франции проходит одно из знаковых событий года – Каннский кинофестиваль. Немало звезд засветились на красной дорожке, демонстрируя роскошные наряды от ведущих брендов. Однако некоторым актрисам стоило тщательнее подобрать платье, в частности, Миле Йовович.

Голливудская звезда украинского происхождения Мила Йовович в 43 года с легкостью завораживает миллионы поклонников своей красотой и стройной фигурой. Часто красавица предстает перед камерой без макияжа, что не делает ее менее привлекательной. Однако выход Милы Йовович в Каннах был провальным.

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На вечеринку amfAR Gala Cannes звезда надела светлое платье от бренда Celine без нижнего белья. Наряд имел необычный крой в зоне декольте, который делал его довольно экстравагантным. Верх платья выглядел очень неудачно и несколько неряшливо, на что обратили внимание мировые СМИ. Кроме этого, сам молочный цвет не подошел Миле Йовович, потому что ее лицо выглядело тускло и устало.

Не спасли образ актрисы роскошные украшения, черный клатч и босоножки с камнями, которые она подобрала к платью. Однако красный классический маникюр выглядел эффектно в сочетании со светлым нарядом.



Мила Йовович в Каннах / Getty Images



Провальный образ Милы Йовович / Getty Images

Кто такая Мила Йовович?Американская актриса, музыкант, модель, модельер родом из Украины. Лучшими ролями можно считать героиню Лилу в "Пятом элементе" и Жанну д'Арк в фильме "Посланница: История Жанны д'Арк"; обе ленты снимал Люк Бессон.