Могу его поругать, – Елена Зеленская раскрыла тайны совместной жизни с президентом Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая на днях появилась на обложке украинского глянцевого журнала Vogue, дала откровенное интервью об отношениях дома с мужем Владимиром Зеленским.

В интервью "ТСН.Тыждень" Елена Зеленская призналась, что дома они с Владимиром стараются не говорить о работе. Также первая леди Украины добавила, что она может пожурить мужа, но делает это крайне редко. Она отмечает, что у ее возлюбленного, который является президентом Украины, из-за ссор ухудшается настроение.

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Касательно заявлений я не могу его ругать. И мы стараемся дома меньше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает,

– прокомментировала Елена.

По словам Зеленского, из-за активной политической деятельности у нее нет достаточно времени, чтобы уделить его детям.

Добавим, в интервью Vogue первая леди Украины сообщала, что узнала о намерении мужа баллотироваться в президенты только из социальных сетей.

"Владимир ответил: "Забыл" (сказать о намерении идти в президенты – LifeStyle 24). Мой муж умеет делать сюрпризы. Но, если всерьез, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда его буду поддерживать", – рассказала Елена Зеленская.

Как призналась жена Владимира Зеленского, она осознавала, как изменится их жизнь после инаугурации президента.