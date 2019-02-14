"Мои девочки": Ким Кардашян показала трогательное фото детей

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Ким Кардашян и Норт Уэст
Ким Кардашян и Норт Уэст / www.gettyimages.com

Светская львица и мама троих детей Ким Кардашян показала поклонникам в социальных сетях милые фото своих дочерей.

Новое забавное фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке позируют 5-летняя Норт Уэст и годовалая Чикаго, родившаяся от суррогатной матери. Добавим, что звездная парочка Кардашян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще третьего ребенка – 3-летнего мальчика Сэйнта.

"Мои девочки", – лаконично подписала фотографию звезда социальных сетей.

Кім Кардашян діти норт
Норт и Чикаго Вест / Instagram / @kimkardashian

Что интересно, Ким и Канье ожидают появление четвертого ребенка с помощью суррогатной матери. Беременность была бы опасна для здоровья звезды, так с прошлого раза у пары остался замороженный эмбрион.

Появление мальчика запланировано на май этого года. Как информируют инсайдеры, Ким "всегда хотела четверых детей".

 

 

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Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Канье Вест Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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